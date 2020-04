Faszinierende Aufnahme: Schwarzes Loch schleudert Plasmastrahl ins All

Fast ein Jahr nachdem Astronomen das spektakuläre erste Bild eines Schwarzen Lochs gelang, veröffentlicht dasselbe Team nun ein neues Bild. Es zeigt den sogenannten Jet eines Blazars, also eines besonders aggressiven supermassiven Schwarzen Lochs.

Die Daten, die für das Bild verwendet wurden, stammen aus den Messungen, die auch das erste Bild eins Schwarzen Lochs hervorgebracht hatten. Sie wurden vom Event Horizon Teleskop (EHT) aufgenommen, das die Leistung von 8 Radioteleskopen auf der ganzen Welt bündelt. Nun konnte in den Daten der Jet eines Schwarzen Lochs im Quasar - so bezeichnet man den Kern einer Galaxie - 3C 297 gefunden werden. Jets sind Plasmastrahlen, die von Schwarzen Löchern Tausende Lichtjahre weit ins All geschleudert werden. Sie enthalten Material, das nicht hinter den Ereignishorizont gesogen wurde. Die Abbildung zeigt diesen Strahl aus ionisiertem Gas.

Supermassives Schwarzes Loch

Dahinter vermuten Forscher ein supermassives Schwarzes Loch in Quasar 3C 279. Das internationale Forschungsteam unter Leitung des Wissenschaftlers Jae-Young Kim vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie fand in den Daten eine besonders kompakte und lichtstarke Zentralquelle der Galaxie. Diese Quelle könnte ein Schwarzes Loch mit der milliardenfachen Sonnenmasse sein. Die Galaxie 3C 279 ist ungefähr 5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt.