Schwarze Löcher bündeln Informationen unendlich vieler Sterne

Es war ein riesiger Erfolg, als Wissenschaftler im April 2019 zum ersten Mal ein Schwarzes Loch fotografierten. Doch in so einem Bild könnten deutlich mehr Informationen stecken, als man bisher dachte. Wissenschaftler des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics haben in einer Studie herausgefunden, dass sich das Licht von unendlich vielen Sternen und Galaxien wie ein Band um ein Schwarzes Loch schlingt. Diese könnten zukünftig mehr über die Vergangenheit des Universums verraten.

Schwarze Löcher fangen alle Photonen ein, die den Eventhorizont überqueren. Daher werfen sie einen Schatten auf den heißen Ring aus Gas, der sie umgibt. Um diesen Schatten herum befindet sich laut der Studie ein Photonenring, der aus einer unendlichen Anzahl an einzelnen Ringen besteht. Er entsteht durch die starke Anziehungskraft des Schwarzen Lochs, die das Licht dort bündelt. Das würde eine Theorie Einsteins über einen Photonenring um Schwarze Löcher bestätigen.