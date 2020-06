Trockendampf tötet Coronaviren restlos ab

Coronaviren bleiben für längere Zeit in der Luft und auf Oberflächen. Gelangen sie als Aerosole in die Atemwege oder über Hautkontakt in die Schleimhäute, besteht Ansteckungsgefahr. Maske und Sicherheitsabstand wirken diesem Risiko zum großen Teil entgegen.

Das heimische Unternehmen Disinfect plus tötet Coronaviren etwa mithilfe von Trockendampf ab. Trockendampf enthält keine flüssigen Wasseranteile, sodass keine Feuchtigkeitsrückstände bleiben. Zur Anwendung kommt ein mobiles Gerät, das auf Ultraschallbasis Trockendampf aus Wasserstoffperoxid und Silberionen erzeugt. „Die Tröpfchen sind ein Nanomillimeter groß – das ist die einzige Technologie, die das kann“, sagt Wolfgang Fasching, Geschäftsführer von Disinfect plus.

Für Menschen unschädlich

Kleinste Fugen und sogar das Innere von technischen Geräten können desinfiziert werden. Elektrogeräte, Möbel und sogar Obstkörbe – wie Fasching betont – können während des Verfahrens im Raum bleiben. Die Größe der Tröpfchen in der Luft spielt im Abtötungsprozess der Viren eine bedeutende Rolle: „Normalerweise sind sie so groß, dass sie die Viren umhüllen und schützen. Unsere Mikroaerosole sind so klein, dass sie die Viren attackieren“, sagt Fasching.