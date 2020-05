Ultrahochauflösende Displays passen auf Kontaktlinsen

Forschern an der britischen Universität Oxford ist es jetzt gelungen, den Prototypen eines Bildschirms zu konstruieren, der sich diesen Effekt zu Nutze macht. Das hat diverse Vorteile. Die Pixel, die sich so realisieren lassen, sind rund 150 mal kleiner als in einem modernen Smartphone-Bildschirm, wodurch weitaus höhere Pixeldichten möglich werden. Wie bei einem E-Ink-Display bleibt ein Pixel in einem Zustand, bis es umgeschaltet wird. So kann ein Bild erhalten bleiben, ohne dass Energie verbraucht wird. Strom muss nur fließen, wenn es Änderungen an der Darstellung gibt. Ein dritter Vorteil ist, dass derartige Displays in Dünnschicht-Technik gefertigt werden können, was wahlweise biegsame und semi-transparente Bildschirme erlaubt.