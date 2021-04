US Air Force will Solarenergie im All sammeln und zur Erde beamen

Das Air Force Research Laboratory (AFRL) will künftig Solarenergie aus dem Weltall auf die Erde beamen. In Rahmen des Forschungsprojekts „Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research" (SSPIDR) soll eine Technologie zum Sammeln von Solarenergie im Weltall entwickelt werden, die im Anschluss für eine irdische Nutzung an die Erde geschickt werden soll. Besonders auf dem Schlachtfeld könnte diese Entwicklung von großem Nutzen sein.

Denn das terrestrische Sammeln von Solarenergie ist abhängig von der Region, der Größe der Kollektoren und vom Klima und der Zugang dazu begrenzt. Befinden sich die Solarmodule hingegen im Orbit, ist der Zugang zu Sonnenlicht uneingeschränkt und die Versorgung mit Energie ununterbrochen, wie in einem AFRL-Video erklärt wird.