US-Air Force macht digitale Kopie von Kampfjet

Die US Air Force wird einen B-1B Lancer Kampfjet komplett digitalisieren. Dafür wurde die Maschine an das Institut für Luftfahrtforschung der Wichita State University gebracht. Dort wird der Bomber in seine Einzelteile zerlegt. Jedes Bauteil wird anschließend gescannt, um eine perfekte virtuelle Kopie des Fliegers zu erstellen, teilt die Air Force mit.

Im April wurde mit dem erstellen des digitalen Zwillings begonnen. Der komplette Prozess wird 6 Jahre dauern. Die digitale Version des Jets soll dabei helfen, Bauteile zu identifizieren, die schnell abgenutzt werden und Lösungen zu finden, um sie zu verbessern. "Während des Scanvorgangs werden wir alle Stellen finden, an denen strukturelle Fehler oder Beschädigungen aufgetreten sind. Wir erstellen eine lebendige Krankenakte für den B-1", sagt Joseph Lay, Leiter des Segments für Material des B-1.