US-Geheimdienste: China wird bis 2025 Railgun-Schiff haben

Kosten

Die Geschoße, die China für seine Railgun nutzt, kosten laut den Geheimdienstquellen zwischen 25.000 und 50.000 Dollar. Diese Annahme dürfte auf einer früheren Schätzung der US Navy basieren, die vor ein paar Jahren gesagt hat, dass gelenkte Railgun-Projektile in der Massenfertigung 25.000 bis 50.000 Dollar kosten werden.

Damit wären sie teurer als Munition für gewöhnliche Hochseekanonen, allerdings billiger als Lenkwaffensysteme, bei denen eine Rakete zwischen 800.000 und 1,4 Millionen Dollar kostet. Die Railguns sollen dennoch eine ähnliche Reichweite und Präzision aufweisen. Chinas Variante kann angeblich ein Ziel in 200 Kilometer Entfernung in 90 Sekunden treffen (2,57 km pro Sekunde), wie es in dem Bericht heißt.