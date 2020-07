US-Virologe Fauci empfiehlt Schutzbrillen gegen Coronavirus

In einem Interview mit ABC News hat der US-Virologe Anthony Fauci empfohlen, dass man neben einem Mund-Nasen-Schutz auch eine Schutzbrille tragen solle. Wer eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz hat, solle das auch nutzen, so der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Auch wenn ein Schutz der Augen nicht zu den allgemeinen Empfehlungen gehöre, sollte man ihn tragen, wenn man seine Schleimhäute umfassend schützen möchte. Theoretisch müsse man alle Schleimhäute als Eintrittspforte für das Virus betrachten, also neben Mund und Nase auch die Augen.