Zweifel an Wirksamkeit von Gesichtsschildern

Praktisch, aber tatsächlich wirksam?

Die Gesichtsmasken, die derzeit in ausgewiesenen Bereichen der Öffentlichkeit getragen werden müssen, sollen bekanntlich nicht in erster Linie den Träger des Mund-Nasen-Schutzes schützen. Vielmehr geht es darum, durch Bedecken von Mund und Nase eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern.

Bill Keevil, Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität von Southampton sieht ein, dass die Visiere zum Teil wesentlich bequemer sind als Gesichtsmasken aus Stoff. Sie seien einfacher anzulegen, man könne mit ihnen besser atmen und sie würden besser verhindern, dass man sich mit der Hand ins Gesicht greift.

Aber auch er zeigt sich skeptisch darüber, ob die Visiere tatsächlich einen wirksamen Schutz für die Allgemeinheit darstellen. "In einer gewissen Weise könnten sie schon Menschen in der Umgebung schützen", sagt Keevil zum Guardian. Denn es gehe ja in erster Linie darum, die Verbreitung von Tröpfchen zu verhindern, die aus dem Mund des Trägers kommen. Und durch das Visier könnten die Tröpfchen ebenso aufgefangen werden.