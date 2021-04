Video: Astronauten auf der ISS umarmen sich vor Freude

Drei Männer und eine Frau sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der Internationalen Raumstation ISS am Samstag angekommen. Als sie auf die anderen Astronauten trafen, war die Freude aller Beteiligten groß: Sie umarmten sich, tauschten Freundentränen aus und lachten miteinander frei schwebend. „Man kann ihre Aufregung ansehen“, kommentierte eine Stimme aus dem Off die Szene, die mitgefilmt wurde.