Video: NASA-Raumschiff fliegt durch gewaltige Sonneneruption

Die "Parker Solar Probe" der NASA ist jenes menschengemachte Vehikel, das der Sonne am nächsten kommt. Die Sonde fliegt bis auf 6,4 Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heran. Am 5. September 2022 hat sie dabei eine Sonneneruption durchquert.

Ein spektakuläres Video von dem Ereignis wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht. Und weil die "Parker Solar Probe" den koronalen Masseauswurf aus nächster Nähe beobachtet hat, konnte erstmals eine alte Theorie bestätigt werden.

