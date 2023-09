NASA und ESA lüften 65 Jahre altes Sonnen-Rätsel

Eine Million Grad Celsius: So heiß kann die Korona, also die äußere Atmosphäre der Sonne werden. Das ist deutlich heißer als die sogenannte Photosphäre, die 1.600 Kilometer unterhalb der Korona liegt. Diese kommt maximal auf 6.000 Grad Celsius. Dieses Wissen ist seit rund 65 Jahren bekannt und lässt Physiker*innen seitdem rätseln, warum das so ist.

Dass die Sonne nach Außen hin immer heißer wird, widerspricht nämlich der Intuition. Die Energie der Sonne stammt nämlich aus ihrem Kern, in dem Wasserstoffatome miteinander zu Heliumatomen fusionieren und Energie freisetzen. Da die Korona weiter von dieser Energiequelle entfernt ist, sollte sie eigentlich kühler sein.

NASA und ESA arbeiteten zusammen

Um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, waren 2 Raumsonden nötig. Der Solar Orbiter von der Europäischen Raumfahrorganisation ESA und die NASA-Sonde "Parker Solar Probe" sollten weitere Hinweise über dieses Rätsel sammeln. Der Solar Orbiter sah dabei aus der Ferne (42 Millionen Kilometer) auf die Sonne und beobachtete die verschiedenen Wellenlängen ihrer Atmosphäre. Die "Parker Solar Probe" fliegt hingegen deutlich näher heran (6,4 Millionen Kilometer), um die Sonnenoberfläche zu untersuchen.