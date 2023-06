Parker Solar Probe löst Rätsel um “schnelle” Sonnenwinde

Schnelle Sonnenwinde entstehen in koronalen Löchern der Sonne. Sie werden mit hoher Geschwindigkeit in den Weltraum geschleudert. Warum, war bisher unklar. Mithilfe der Parker Solar Probe der NASA ist es nun gelungen, den Mechanismus dahinter aufzudecken.

Koronale Löcher mit Duschköpfen vergleichbar

Generell sorgt die Korona auf Sonnenoberfläche dafür, dass magnetische Feldlinien auf die Oberfläche zurückgeführt werden. Löcher in der Korona sind Räume, in denen die Feldlinien nicht zurücklaufen, sondern hochenergetische Teilchen mit hoher Geschwindigkeit in den Weltraum geschleudert werden.

Laut einem Forschungsteam der UC Berkeley und der University of Maryland-College Park seien die koronalen Löcher, die an der Oberfläche erzeugt werden, mit Duschköpfen vergleichbar, die einen gleichmäßig verteilten Strahl ausströmen. Sie brechen in Bereichen aus, durch welche die Magnetfeldlinien in die Sonnenoberfläche ein- und aus ihr austreten können.

100 Mal schneller

Diese koronalen Löcher sind laut den Forscher*innen riesige Trichter. Ziehen Magnetfelder mit entgegengesetzten Richtungen darin aneinander vorbei, werden geladene Teilchen aus der Sonne geschleudert.

In der Photosphäre hat die Sonde nun hochenergetische Teilchen entdeckt, die sich bis zu 100 Mal schneller bewegen als der durchschnittliche Sonnenwind. Die Photosphäre ist jene Schicht der Atmosphäre, aus der der größte Teil des Sonnenlichts abgestrahlt wird. Diese schnellen Sonnenwinde entstehen in sogenannten Konvektionszellen der Photosphäre. Diese sind für den Strömungstransport verantwortlich.