Extrem hochauflösendes Foto der Sonne veröffentlicht

Die ESA-Sonde Solar Orbiter war der Sonne so nah wie nie zuvor und zeigt unter anderem einen koronalen Massenauswurf.

Die ESA-Sonde Solar Orbiter hat neue extrem hochaufgelöste Bilder vom Südpol der Sonne an die Erde geschickt. Die Sonde war ihr am 26. März so nah wie nie und befand sich im Merkur-Orbit. Diese Distanz entspricht etwa einem Drittel der Entfernung von der Erde zur Sonne.

Bei dieser Entfernung war das Hitzeschild der Sonde einer Temperatur von rund 500 Grad Celsius ausgesetzt. Dank einer innovativen Technologie kann diese Hitze aber so verteilt werden, dass die Sonde geschützt und weiterhin funktionstüchtig bleibt, schreibt die ESA.

Igel-artiges Ereignis entdeckt

Insgesamt beherbergt die Sonde 10 wissenschaftliche Instrumente, welche noch nie zuvor gesehene Bilder unserer Sonne und ihrer Mechanismen liefern. Während die Instrumente zur Fernerkundung etwa die Sonne abbilden, überwachen andere den Zustand des Solar Orbiters. Je näher die Sonde der Sonne kommt, umso detailreicher sind auch die Bilder.