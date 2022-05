Gigantisches Beben auf der Sonne entdeckt

Seismische Aktivitäten auf der Sonne sind rund 40.000 Mal so stark wie die stärksten Erdbeben.

Auf der Sonne gibt es etwas, das Äquivalent zu Erdbeben ist. Ausgelöst durch manche Sonneneruptionen - allerdings nicht alle - kommt es dazu, dass sich seismische Wellen bilden, die sich kreisförmig ausbreiten und rund um die gesamte Sonne laufen. Wie Spaceweather berichtet, wurde nun ein solches Sonnenbeben beobachtet. Es ist das erste von Menschen beobachtete Sonnenbeben des Sonnenzyklus 25, der im Dezember 2019 begann.

400.000 km/h

Sonnenbeben sind gigantische Phänomene, die rund das 40.000-fache der Energie der stärksten Erdbeben freisetzen. Erstmals entdeckt wurden sie erst 1996. Eine Besonderheit ist, dass die Wellen beschleunigen, während sie sich ausbreiten. Anfänglich haben sie etwa 32.000 km/h, dann beschleunigen sie auf bis zu 400.000 km/h bevor sie letztendlich verschwinden.

Weitere Beben erwartet

Entdeckt wurde das aktuelle Sonnenbeben von einem Forscherteam rund um Alexander Kosovichev vom New Jersey Institute of Technology: "Es kräuselte fort von einer Klasse X 1.5 Sonneneruption am 10. Mai." Der Sonnenzyklus 25 intensiviert sich momentan, viele weitere Sonnenbeben könnten folgen. Warum manche Sonneneruptionen Sonnenbeben auslösen und manche nicht, dazu gibt es noch zu wenige Erkenntnisse. "Wir sind bereit das herauszufinden", meint Kosovichev.