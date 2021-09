Warum alle Planeten eine ähnliche Umlaufbahn haben

Schaut man sich die Umlaufbahnen der Planeten in unserem Sonnensystem an, wird man feststellen, dass alle ungefähr eine ähnliche Umlaufbahn haben.

Riesige Staubwolke verflachte sich

Diese Staub- und Gaswolke hatte einen Durchmesser von rund 12.000 AU - 1 AU ist die Distanz zwischen Erde und Sonne und misst rund 150 Millionen Kilometer.

Die Wolke war so groß, dass sie sich aufgrund ihrer eigenen Masse zusammenzog und praktisch kollabierte. Während diesem Prozess verflachte sich die Wolke, sodass sie die Form einer Pizza annahm. Man stelle sich einen Pizza-Bäcker vor, der den Teig drehend in die Luft wirbelt, was auch dazu dient, den Teig in die flache Form einer Pizza zu bringen.

Im Zentrum der kollabierenden Wolke versammelten sich Gas-Moleküle. Unter dem enormen Druck fusionierten Wasserstoff- und Helium-Atome, wodurch die nuklearen Reaktionen der Sonne in Gang gesetzt wurden.

Der Stern wurde immer größer und zog all den Staub und die Gase in seiner Nähe an, wodurch Platz rund um die Sonne frei wurde. Die Wolke war zu diesem Zeitpunkt bereits eine flache Scheibe, auch "protoplanetary disk" oder protoplanetare Scheibe genannt.