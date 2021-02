FarFarOut ist das am weitesten entfernte Objekt im Sonnensystem

Weit außen, am Rand unseres Sonnensystems befindet sich der Kuipergürtel. Hier kreisen eine Vielzahl an Kleinplaneten, Kometen und Zwergplaneten wie Pluto. Aufgrund der großen Distanz zur Erde sind Objekte dort schwer zu beobachten. Zudem haben sie häufig eine sehr exzentrische Flugbahn – so auch FarFarOut.

Der Himmelskörper wurde 2018 entdeckt und bereits damals vermutete man, das Objekt entdeckt zu haben, das am weitesten von der Erde entfernt ist. Entdecker Scott Sheppard und seinem Team an der Carnegie Institution for Science in Washington DC haben FarFarOut nun neue Messungen ausgewertet und festgestellt: Das Objekt ist derzeit 132 astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Eine Astronomische Einheit beträgt 149,5 Millionen Kilometer, also der durchschnittliche Abstand zwischen Erde und Sonne.