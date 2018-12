Video: Raketenstart in letzter Sekunde gestoppt, mysteriöse Fracht bleibt am Boden

Die Delta 4-Heavy Rakete hätte einen Satelliten ins All bringen sollen. Doch der Start von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien wurde 7,5 Sekunden vor dem Ende des Countdowns abgebrochen. Auf dem entsprechenden Video ist zu hören, wie jemand im letzten Moment "Hold, hold, hold" ruft.

In den letzten Sekunden vor dem Lift Off sind rund um die Treibwerke größere Flammen zu sehen. Spaceflight Now schreibt, dass diese Flammen bei einem Delta 4-Heavy-Raketenstart normal seien.