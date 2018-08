Video: Start von NASA-Sonde zur Sonne geglückt

Laut der US-Raumfahrtbehörde wiesen die Messinstrumente der Trägerrakete, einer Delta IV Heavy der United Launch Alliance, erhöhte Druckwerte in den Tanks auf. Daher wurden diese zur Sicherheit entleert und nochmals überprüft. Wären diese Tests bis zum Startfenster am Sonntagmorgen abgeschlossen gewesen, hätte die Sonde im Notfall aber auch in den Tagen darauf starten können. Das Startfenster wäre bis zum 23. August offen gewesen.