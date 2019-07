Video: Virgin-Jumbojet wirft Weltraumrakete ab

Virgin Orbit, ein Ableger der privaten Raumfahrtunternehmung Virgin Galactic des Milliardärs Richard Branson, will seine Weltraumraketen in Zukunft mit Flugzeugen in die Luft befördern und erst dort die Triebwerke zünden. Einen ersten Testabwurf einer solchen Rakete hat das Unternehmen nun erfolgreich absolviert.

Die 21 Meter lange Rakete wurde unter dem linken Flügel einer Boeing 747 namens LauncherOne befestigt und während des Fluges in einer Höhe von ungefähr 10.000 Metern abgeworfen.