Virgin Galactic fliegt mit Mach 2 halb ins All

Das Ziel von Virgin Galactic ist es, Touristen mit Schiffen wie der Unity ins All zu bringen. Wie viele Testflüge noch absolviert werden sollen, bis erstmals Passagiere mit an Bord dürfen, ist derzeit unklar. Laut dem CEO des Unternehmens befindet man sich derzeit in der ersten von drei Testphasen, in der ausgelotet wird, ob die Unity einen Flug ins All überhaupt überstehen kann. In der zweiten Phase sollen das Protokoll für Passagiere getestet werden.