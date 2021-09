"Roter Alarm": Zwischenfall bei Richard Bransons Flug im All

Im Juli flog Richard Branson mit dem Virgin Galactic SpaceShipTwo an den Rand zum Weltraum. Der Flug wurde als Erfolg gefeiert, alles sei "planmäßig" verlaufen, hieß es damals (futurezone berichtete). Das könnte aber nicht ganz der Wahrheit entsprechen, wie ein Bericht des New Yorker nun aufdeckt.

Dort heißt es, das Raumschiff sei eine Minute und 41 Sekunden lang außerhalb des vorgeschriebenen Luftraums geflogen. Als das Flugzeug beschleunigte, registrierte die beiden Piloten Dave Mackay und Michael Masucci kurz vor erreichen des höchsten Punktes zunächst eine gelbe und anschließend eine rote Warnleuchte.

Abbruch wäre sicherste Option gewesen

Das hätte eigentlich zum Abbruch des Fluges führen sollen, so der Bericht des New Yorker. Das SpaceShipTwo soll nicht steil genug angestiegen sein. Den Piloten sei nur übrig geblieben, den Kurs zu korrigieren oder den Antrieb abzuschalten und vor erreichen der Zielhöhe in den Landeanflug überzugehen. Der Abbruch wäre laut Bericht die sicherste Option gewesen. Der Flug hat die geplante Höhe aber erreicht.