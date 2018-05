Virgin Galactics VSS Unity absolvierte weiteren Testflug

Mit der VSS Unity will das private Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson künftig Weltraumtouristen ins All befördern. Am Dienstag absolvierte das Raumschiff, dessen Vorgänger 2014 in der kalifornischen Wüste zerschellte, den zweiten Test mit laufenden Raketenmotoren .

Das Schiff wurde von einem Flugzeug auf eine Höhe von knapp 14 Kilometern gebracht, bevor es in die Atmosphäre entlassen und die Raketenmotoren gestartet wurden. Die Motoren waren 31 Sekunden in Betrieb und erreichten eine Geschwindigkeit von Mach 1,9, was knapp 2100 Kilometer pro Stunde entspricht.