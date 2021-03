Vulkane lassen neue Atmosphäre auf Exoplaneten entstehen

Er soll deutlich weiter von seinem Stern entstanden sein und war ursprünglich ein Mini-Neptun. Damit war er deutlich größer als die Erde. Seine Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium wurde durch die Strahlung des Zentralsterns aber zerstört, schreiben die Wissenschaftler. Die jetzige Atmosphäre setze sich aus Wasserstoff, Blausäure (Cyanwasserstoff), Methan und Ammoniak und einer Kohlenwasserstoffschicht zusammen.

Magmaozeane

Die Forscher vermuten, dass der Wasserstoff aus der ursprünglichen Atmosphäre vom Magmaozean des Planeten aufgenommen wurde. Inzwischen ist die äußere Schicht des Planeten aber abgekühlt. Er ist nun ein Gesteinsplanet mit vulkanischer Aktivität. Durch diese Vulkane wird der gespeicherte Wasserstoff wieder freigesetzt.

Dieser Vorgang sorgt dafür, dass die neue Atmosphäre gebildet wird. Gleichzeitig wird der Wasserstoff ins All abgegeben. „Wir denken, dass sich die heutige Atmosphäre regeneriert hat. Es könnte sich also um eine sekundäre Gashülle handeln“, heißt es in einem Statement.