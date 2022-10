Wäsche zusammenlegen: Schnellster Roboter ist immer noch langsam

Ein Berg an Wäsche, der darauf wartet, zusammengelegt zu werden. Es dürfte kaum jemanden geben, bei dem diese Vorstellung Glücksgefühle auslöst. Während uns Technologie beim Waschen (und gegebenenfalls beim Trocknen) noch tatkräftig unterstützt, versagt sie beim Zusammenlegen derzeit noch völlig.

Ein Team an Forschern möchte das ändern. Bei der Robotik-Konferenz IROS2022 in Kyoto kommende Woche werden Yahav Avigal und Ken Goldberg von der UC Berkeley mit Lars Berscheid, Tamim Asfour und Torsten Kröger vom Karlsruher Institut für Technologie ihr Paper zum Thema SpeedFolding präsentieren. Sie haben bereits in der Vergangenheit mehrere Forschungsergebnisse und Videos dazu gepostet, dass Roboter Wäsche zusammenlegen.