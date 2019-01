Warum die Vorhersage von Lawinen so kompliziert ist

Wenn die weiße Pracht in derart geballter Form vom Himmel kommt, wie aktuell in weiten Teilen Österreichs, der Schweiz und Deutschland, ist höchste Alarmbereitschaft angesagt. Denn trotz der jahrzehntelangen lokalen Erfahrung und moderner Messinstrumente bleibt die genaue Vorhersage, wann und wo Lawinen abgehen, ein fast unmögliches Unterfangen. Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler mittels immer ausgeklügelter Computerprogramme zu berechnen, welche Zerstörungskraft von Lawinen in bestimmten Gebieten zu erwarten ist.

„Schnee ist ein äußerst komplexes Material mit verrückten Eigenschaften, da es sich stets extrem nah an seinem Schmelzpunkt befindet. Schon kleinste Veränderungen der Außentemperatur, aber auch Wind, Sonneneinstrahlung und die Beschaffenheit des Terrains kann die Zusammensetzung der Schneedecke so beeinflussen, dass Lawinen und Schneebretter ausgelöst werden“, erklärt Lawinenforscher Jan-Thomas Fischer vom Institut für Naturgefahren am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) im futurezone-Interview. Schon einige Meter von einer Messstelle entfernt, könne die Schneesituation komplett anders sein.

Schwierige Forschung

Dazu komme, dass Lawinen keine einfachen Versuchsobjekte seien. „Im Normalfall gehen sie ab, wann sie wollen, und nicht wann die Wissenschaftler es für ihre Experimente gerade gerne hätten.“ Aufwändige Simulationen, welche die maximale Ausbreitung und Zerstörungskraft von Lawinen berechnen, werden vor allem für die Bestimmung von Gefahrenzonen verwendet, die das Risiko von extremen Wetterereignissen – etwa für Bebauungspläne – berücksichtigt.