Warum sich 36 Alien-Zivilisationen bei uns melden könnten

Dass es genau 36 sein könnten, ist den Forschern zufolge allerdings der wahrscheinlichste Wert. Für eine wechselseitige Kommunikation müsste unsere Zivilisation den Berechnungen zufolge allerdings noch weitere 6.120 Jahre überleben. Denn Schätzungen zufolge sind die nächsten Außerirdischen zumindest 17.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Geht unsere und die andere außerirdische Zivilisation früher zu Grunde, würde es zu lange dauern, bis die Kommunikationssignale als tatsächliche Konversation ausgetauscht werden können.

Rückschlüsse auf Überleben der Menschheit

Die Anzahl an Kommunikationssignalen, die wir von außerirdischen Lebensformen empfangen, sei ein wichtiger Hinweis auf die Zeitspanne, in der hoch entwickelte Zivilisationen wie die Menschheit in unserer Galaxie überleben können. "Wenn wir viele Signale aufschnappen und so Beweise finden, dass intelligentes Leben in der Milchstraße verbreitet ist, würde das bedeuten, dass hochentwickelte Zivilisationen länger als einige Hundert Jahre überleben können."