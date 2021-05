Was Menschen mit einem "dritten Daumen" machen

Die Designerin Dani Clode vom Royal College of Art in London hat für ein Kunstprojekt einen „dritten Daumen“ erschaffen. Nun wurde von Forscher*innen in Großbritannien untersucht, wie Menschen diesen nutzen: Die einen spielen damit Gitarre, die anderen schälen eine Banane, andere halten damit eine Tasse sicherer als zuvor, während sie gleichzeitig die andere Hand für andere Zwecke nutzen. Nur beim Laufen kann er nicht wirklich benutzt werden, was in seiner bisherigen Art der Konstruktion liegt.