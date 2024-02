Wasserstoffvorkommen in Albanien erstaunt Wissenschaftler

09.02.2024

In einer Mine in Albanien treten ungewöhnlich große Mengen Wasserstoff aus.

In Albanien wird unterhalb eines Bergwerkes ein besonderes Wasserstoffvorkommen vermutet. Basis sind Messungen in der Chromerzmine, die sich in der Region Bulqizë befindet, rund 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Tirana. Die Bulqizë-Mine zählt zu den größten und wichtigsten Chromminen des Landes. Der Rohstoff wird unter anderem für die Herstellung von Edelstahl und anderen Legierungen verwendet. Die Untersuchungen führt ein Team um Laurent Truche von der Universität Grenoble-Alpes durch. Eine entsprechende Studie wurde im Fachmagazin Science veröffentlicht.

Die "Farben" des Wasserstoffs Toggle Infobox Je nachdem, woher die Energie zur Herstellung des Wasserstoffs herkommt, erhält er im Sprachgebrauch eine andere "Farbe". Das sind die wichtigsten: " Weiß " bedeutet, dass Wasserstoff natürlich vorkommt und nicht produziert werden muss

" bedeutet, dass Wasserstoff natürlich vorkommt und nicht produziert werden muss " Grün" bedeutet, dass der Wasserstoff aus erneuerbaren, sauberen Energien, wie Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft, durch Elektrolyse produziert wird

bedeutet, dass der Wasserstoff aus erneuerbaren, sauberen Energien, wie Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft, durch Elektrolyse produziert wird Als " Grau " gilt jener, der aus Erdgas (Methan) hergestellt wird. CO2 ist ein Nebenprodukt dieses Vorgangs

" gilt jener, der aus Erdgas (Methan) hergestellt wird. CO2 ist ein Nebenprodukt dieses Vorgangs Eine Abstufung ist der " blaue" Wasserstoff. Hier wird das CO2 nicht in die Atmosphäre abgegeben, sondern mittels Carbon Capture and Storage-Technik (CCS) gespeichert und unterirdisch gelagert

Wasserstoff. Hier wird das CO2 nicht in die Atmosphäre abgegeben, sondern mittels Carbon Capture and Storage-Technik (CCS) gespeichert und unterirdisch gelagert " Türkiser " Wasserstoff entsteht bei der sogenannten Methanpyrolyse. Ausgangsstoff ist ebenso Methan, bei der Herstellung entsteht aber fester Kohlenstoff (Kohle), der gelagert oder weiterverarbeitet werden kann

" Wasserstoff entsteht bei der sogenannten Methanpyrolyse. Ausgangsstoff ist ebenso Methan, bei der Herstellung entsteht aber fester Kohlenstoff (Kohle), der gelagert oder weiterverarbeitet werden kann "Schwarzer" Wasserstoff wird aus Kohlekraft gewonnen, "roter" Wasserstoff aus Atomkraft und „gelber“ aus dem Strommix des öffentlichen Netzes

Explosionen In dem Bergwerk wurde in unteren Stollen mehrfach der Austritt von Wasserstoff nachgewiesen. Auch zu Explosionen kam es deswegen, die Tote forderten. Neue Messungen deuten darauf hin, dass jedes Jahr mindestens 200 Tonnen hochwertiger Wasserstoff aus der Mine entweichen. Dieses Ausmaß an Ausgasungen wäre für ein natürliches Vorkommen äußerst hoch. Und dieser Wert beruht nur auf dem, was punktuell gemessen wurde. Er dürfte nur einen Bruchteil dessen darstellen, was tatsächlich aus der Mine strömt. ➤ Mehr lesen: So sollen die ersten Wasserstoff-Tankstellen für Motorboote aussehen