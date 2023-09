Gigantisches Wasserstoffvorkommen in Frankreich entdeckt

Im ostfranzösischen Lothringen wollen 2 Forscher zufällig ein unterirdisches Wasserstoffvorkommen gefunden haben. Stimmen ihre die Berechnungen, könnte es sich um eines der größten Vorkommen der Welt handeln.

Entdeckt wurde der gelöste Wasserstoff bei einer Bohrung, die eigentlich die Methankonzentration im Boden bestimmen sollte. Dafür wurde zunächst in 650 Meter Tiefe gemessen, wo 99 Prozent reines Methan gefunden wurde. „In 1.100 Metern Tiefe beträgt die Konzentration gelösten Wasserstoffs 14 Prozent“, erklärt Jacques Pironon, einer der beiden verantwortlichen Forscher, gegenüber Ars Technica.

90 Prozent Wasserstoff in 3.000 Metern vermutet

Am Grund des Bohrlochs, in 1.250 Metern Tiefe, soll die Konzentration bereits 20 Prozent betragen. Pironon vermutet, dass in 3.000 Metern eine Konzentration von bis zu 90 Prozent gefunden werden könnte, wenn sie in ähnlichem Maße weiter ansteigt.

Damit könnten unter dem Gebiet der Ortschaft Folschviller 46 Millionen Tonnen weißer Wasserstoff lagern – laut den Forschern das weltgrößte Vorkommen. Die Farben, mit denen Wasserstoff klassifiziert wird, geben den Energieverbrauch an, der für seine Gewinnung nötig ist (siehe Infobox). Weißer Wasserstoff stammt aus natürlichen Vorkommen – weshalb für die Produktion gar keine Energie nötig ist.