Amazon will eigenen Wasserstoff für Fahrzeuge herstellen

Amazon will in seinen Lieferzentren Wasserstoff produzieren. Der erste Elektrolyseur, der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten kann, wird bereits in einem Lieferzentrum in Colorado installiert. Mit dem gewonnenen Wasserstoff sollen Gabelstapler betrieben werden. Diese haben den Vorteil, dass sie innerhalb von Minuten aufgetankt werden können und nicht stundenlang an die Steckdose müssen, wenn sie leer sind.

Gabelstapler mit Brennstoffzellen

Zusammen mit dem Wasserstoffunternehmen Plug Power will Amazon dort 225 Gabelstapler mit Brennstoffzellen ausstatten und mit dem Wasserstoff betreiben. Laut Plug Power hätte der Standort sogar das Potenzial, bis zu 400 wasserstoffbetriebene Gabelstapler zu betreiben. Es ist das erste Mal, dass Amazon versucht, seinen eigenen Wasserstoff vor Ort herzustellen.