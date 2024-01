Dieses Golfcart fährt mit Wasserstoff

Das Konzept des Wasserstoffautos wurde in den USA vorgestellt und soll bald auch im Handel erhältlich sein.

Yamaha ist hauptsächlich für seine Pianos und Motorräder bekannt. Das Unternehmen und seine Subfirmen stellen aber auch noch weitere Dinge her, wie etwa Golfcarts. Ein mit Wasserstoff betriebenes Modell wurde erst kürzlich in den USA vorgestellt. Das Konzept DRIVE H2 soll künftig hauptsächlich in den USA, aber auch weltweit verkauft werden.

CO2-freie Verbrennung

In dem Golfcart befinden sich Verbrennungsmotoren, die keinen fossilen Treibstoff benötigen, sondern direkt Wasserstoff verbrennen. Dabei entstehen keine CO2-Emissionen, sondern lediglich Wasserdampf. Das Konzeptmodell ist dabei mit 2 Hochdruck-Tanks ausgestattet, die jeweils 25 Liter Wasserstoff beinhalten. Sie befinden sich hinter der Rückbank des Carts.