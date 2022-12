Toyota zeigt Auto mit Wasserstoffmotor statt Brennstoffzelle

Wasserstoff statt Benzin: Toyota arbeitet an Autos, die Wasserstoff direkt im Motor verbrennen sollen.

Toyota stellte am Dienstag ein Auto vor, das Wasserstoff anstatt Benzin verbrennt. Das Fahrzeug mit dem Namen Toyota Corolla Cross H2 Concept ist zwar nur ein Prototyp, wurde allerdings für die Straße entwickelt.

Im Gegensatz zu einer Brennstoffzelle, in der Wasserstoff zu Strom umgewandelt wird, nutzt der Corolla Cross H2 die bestehenden Technologien eines Verbrennungsmotors. Das erfordere weniger Investitionen und technische Anpassung, was zur schnelleren Verbreitung von CO2-freien Antrieben führen würde. Außerdem werden weniger knappe Rohstoffe wie Lithium oder Nickel benötigt, schreibt Toyota in einer Aussendung.