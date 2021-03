Weltraum-Hurrikan tobte über dem Nordpol

Erstmals ist es Forschern gelungen, einen Weltraum-Wirbelsturm auf der Erde zu entdecken. Der Hurrikan trat in der oberen Atmosphäre über dem Nordpol auf. Bisher konnten solche Wirbelstürme nur in der unteren Atmosphäre gesichtet werden - allerdings nicht auf der Erde, sondern auf dem Mars, Jupiter und Saturn.

Die Wissenschaftler der Shandong Universität in China nutzten für die Entdeckung Satellitendaten. Diese registrierten 2014 einen Plasma-Wirbel, der bis in die Magnetosphäre reichte. Er erstreckte sich über 1.000 Kilometer in einer Höhe von 860 Kilometern.