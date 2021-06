Wie ein Weltraum-"Sonnenschirm" die Erde abkühlen soll

© The Planetary Society

Ein internationales Forschungsteam arbeitet gemeinsam an einem Sonnensegel. Auch die FH Wiener Neustadt ist daran beteiligt.

Wenn es auf dem Balkon zu heiß wird, dann stellen wir einen schattenspendenden Sonnenschirm auf. Das bringt mit geringem Aufwand einen guten Effekt. Genau diese Idee verfolgen Forscher im Kampf gegen die Klimakatastrophe: Ein "Sonnenschirm" im Weltall soll die Sonneneinstrahlung verringern und die Erwärmung reduzieren. Das klingt einfacher, als es ist: "Wir müssen Tausende Quadratkilometer abschirmen, um die Sonneneinstrahlung um zwei Prozent zu reduzieren", erklärt Carsten Scharlemann, Studiengangsleiter für Aerospace Engineering an der FH Wiener Neustadt. Sein Studiengang ist Teil eines Kompetenznetzwerks für Geo-Engineering, also dem technischen Eingreifen in die Kreisläufe der Erde für den Klimaschutz. Gestartet wurde es vom deutschen Raumfahrtkonzern OHB Systems AG. Insgesamt sind 8 internationale Forschungseinrichtungen beteiligt.

Segel-Flotte im All Bei der Entwicklung könnte man auf bestehende Technologien wie Weltraum-Sonnensegel zurückgreifen. Sie nutzen Sonnenlicht ähnlich wie Wind auf der Erde, um sich im All zu bewegen. Statt wie derzeit als Transportmittel zum Einsatz zu kommen, könnten Sonnensegel fest an einem Ort verankert werden und wie ein Spiegel das Sonnenlicht zurückwerfen. Obwohl man sich unter so einem "Sonnenschirm" intuitiv eine zusammenhängende Konstruktion vorstellt, haben die Forscher*innen einen anderen Plan: "Im Augenblick zielen wir darauf ab, kein gigantisch großes Sonnensegel zu bauen, sondern eine Flotte von Tausenden kleineren Segel, die im Formationsflug Sonnenlicht abschirmen", schildert Scharlemann den Plan.

Ein Sonnensegel würde am Lagrange Punkt L1 platziert © NASA/MSFC

Entscheidend sei dabei auch die richtige Platzierung. Dafür bietet sich der sogenannten Lagrange-Punkt L1 an. Er liegt an jener Stelle zwischen Erde und Sonne, an der sich die Anziehungskraft der beiden Himmelskörper ausgleicht. Die größte Herausforderung ist es aber, einen Bau in dieser Größenordnung umzusetzen. Sonnensegel bestehen aus sehr dünnen Folien. Das Material für ihre Herstellung zu finden, ist ein Aufgabengebiet, das die Studierenden an der FH Wiener Neustadt bearbeiten. Derzeit prüfe man, ob Materialien auf Asteroiden abgebaut werden können. Asteroiden und Marsboden Die OSIRIS-REx Mission der NASA konnte im Oktober 2020 schon erfolgreich Gesteinsproben des Asteroiden Bennu entnehmen (futurezone berichtete). "Aber dort zu landen und eine Infrastruktur aufzubauen, um das Material nutzen zu können – so etwas haben wir noch nie gemacht", erklärt Scharlemann.

© Fotec

Das Material könnte abgebaut und mit einem 3D-Drucker im Weltall weiterverarbeitet werden. So müsste man keine Baustoffe ins All bringen. Die Produktion würde vor Ort stattfinden. Das Forschungsunternehmen der FH Wiener Neustadt, Fotec, hat zudem gemeinsam mit der ESA erfolgreich Strukturen aus simulierte Mars-Erde zu drucken. Neben Asteroiden und dem Mars könnte auch der Mond Baustoffe für den 3D-Druck liefern. Dass das in der Schwerelosigkeit möglich ist, zeigen seit Jahren Experimente auf der ISS. Allerdings müssten für die tatsächliche Produktion des Sonnenschutzes neue Dimensionen erreicht werden. "Das muss man in das Zehntausendfache skalieren. Das ist herausfordernd und ein gigantisches Projekt“, so Scharlemann.

© Shutterstock