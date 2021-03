Weltraumteleskop TESS hat 2.200 Planeten entdeckt

Das Weltraumteleskop TESS der NASA hat über 2.200 potenzielle Planeten seit dem Start seiner Mission im Jahr 2018 entdeckt. Erwartet wurde eigentlich, dass es innerhalb der ersten zwei Jahre um die 1.600 Planeten findet. Hunderte der entdeckten Himmelskörper sind laut der NASA kleinere Planeten, wovon einige davon der Erde ähneln dürften.

Zu den bemerkenswertesten Funden zählt etwa der "Mini-Neptun" Pi Mensae c oder der felsige Planet TOI-700 d, der gerade einmal 100 Lichtjahre von der Erde entfernt ist und sich in der habitablen Zone um seinen Stern befindet. Er ist etwa so groß wie die Erde. LHS 3844 b hingegen ist eine „heiße Super-Erde“, auf dem ein Jahr 11 Stunden dauert. Die NASA schätzt Oberflächentemperaturen von bis zu 531 Grad Celsius. Dieser Planet befindet sich etwa 50 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Künftige Instrumente

Der Gigant TOI 1690 b ist wiederum der erste Überlebende eines Roten Riesen, zu denen in Milliarden von Jahren auch unsere Sonne gehören wird. Die Sterne setzen ihren Kernbrennstoff frei und schwellen zu einem Roten Riesen an. Der verschlingt die Planeten um sich und zieht sich schließlich zu einem Weißen Zwerg zusammen. TOI 1690 b dürfte diesem Prozess jedoch entkommen sein. TOI 849 b hingegen ist ein Gasgigant, der seine Atmosphäre entweder verloren hat oder nie eine hatte.

Ob die rund 2.200 Entdeckungen jedoch bestätigt werden können, wird sich zeigen. Bislang wurde gerade einmal 120 Planeten bescheinigt. Die NASA hofft zudem, mit Instrumenten wie dem James Webb Space Teleskop potenzielle Planeten in Zukunft detailreicher untersuchen zu können.