Weltraumteleskop XRISM soll heißeste Orte des Alls untersuchen

Das Röntgenteleskop wird die energiereichsten Objekte im Universum beobachten. Es soll am Samstag ins All starten.

XRISM ist eine Zusammenarbeit zwischen der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) und der NASA , mit Beteiligung der ESA . Dafür erhalten ESA-Wissenschaftler*innen 8 Prozent Beobachtungszeit . Es soll am 25. August vom Tanegashima Space Center im Süden Japans abheben ( 26. August, 2:34 Uhr MESZ ).

Ein neues Weltraumteleskop soll in Kürze die heißesten und energiereichsten Objekte im Weltraum untersuchen. Das Röntgenteleskop XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) blickt unter anderem auf Schwarze Löcher, Supernovae und Galaxiencluster .

Energiereiche Explosionen wie eine Supernova, aber auch die superheißen Gase in Galaxienhaufen setzen Röntgenstrahlung frei. Im Perseus Galaxiencluster ist es etwa um die 50 Millionen Grad heiß. Mit seinen beiden Instrumenten Resolve und Xtend soll unter anderem untersucht werden, wie solche Galaxienhaufen sich geformt und entwickelt haben.

Suche nach Bausteinen der Galaxien

Zudem gehen die Forscher*innen der Frage nach, wie chemische Elemente im Universum produziert und verteilt werden. Die heißen Gase innerhalb von Clustern sind Überreste von sterbenden und neu geborenen Sternen. XRISM soll dabei speziell nach "Metallen" suchen, also Elementen, die schwerer als Wasserstoff und Helium sind.

“Die Röntgenastronomie ermöglicht es uns, die energiereichsten Phänomene im Universum zu studieren. Sie hält den Schlüssel zur Beantwortung wichtiger Fragen in der modernen Astrophysik: Wie sich die größten Strukturen im Universum entwickeln, wie die Materie, aus der wir letztendlich zusammengesetzt sind, durch das Kosmos verteilt wurde und wie Galaxien durch massereiche Schwarze Löcher in ihren Zentren geformt werden”, sagt Matteo Guainazzi, ESA-Projektwissenschaftler für XRISM in einer Pressemeldung.