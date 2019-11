Wer verzapft den größten Unsinn? Nominiert jetzt eure Kandidaten!

Bei so viel Pseudo-Wissenschafts-Bullshit kann schon Mal ein Highlight übersehen werden. Deshalb bittet die GkD euch Personen oder Institutionen auf der Website des Goldenen Bretts 2019 zu nominieren. Die Fachjury wählt dann daraus die diesjährigen Preisträger aus. Im Vorjahr ging das Goldene Brett an das Krankenhaus Nord in Wien und den Esoteriker Christoph Fasching, der dafür bezahlt wurde, einen „energetischen Schutzwall“ rund um das Krankenhaus zu errichten.

Die öffentliche Verleihungsfeier für „Das Goldene Brett vorm Kopf“ findet am Freitag dem 13. Dezember 2019 um 20.15 Uhr (Einlass ab 20.00 Uhr) in der Urania in Wien (Uraniastraße 1) statt.