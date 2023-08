Wie 3D-Augenscans und KI Krankheiten erkennen können

Die Netzhaut birgt dafür großes Potenzial

Veränderungen im Körper, die zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System betreffen, sind mitunter an der Netzhaut zu sehen: Sie nimmt Licht wahr und sendet Signale an das Gehirn. "Die Netzhaut ist auch Teil des zentralen Nervensystems", sagt Pearse Keane vom University College London, der ein Autor der neuen Studie war. Die Netzhaut sei der einzige Teil des Gehirns, den man von außen sehen kann, "ohne ein Fenster im Schädel eines Menschen zu öffnen". Um Querschnittsbilder der Netzhaut aufzunehmen, wird eine Art 3D-Scan, die optische Kohärenztomografie oder OCT, eingesetzt.

Für die aktuelle Untersuchung verbinden die Autor*innen den Einsatz von OCT-Scans mit Künstlicher Intelligenz. 700 an Parkinson erkrankte Patient*innen wurden mit mehr als 100.000 Personen verglichen, die nicht an der Krankheit des Nervensystems leiden. Dabei zeigten sich Unterschiede in der Dicke der inneren Zellschicht der Netzhaut, die offenbar mit der Entwicklung von Parkinson in Zusammenhang stehen. Auch Daten von über 67.000 Teilnehmer*innen einer anderen britischen Studie, die sich einer Netzhautuntersuchung unterzogen hatten, wurden verwendet.