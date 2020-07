Wie das Internet die Psychotherapie verändert

Die Therapie selbst ändert sich durch das Einbeziehen des Internets – sofern die Patienten-Therapeuten-Beziehung stabil ist – Kleinsasser zufolge wenig. „Ein verändertes Setting ist für manche generell eine Herausforderung, kann aber buchstäblich einen Perspektivenwechsel zur Folge haben. Bei neuen Klienten allerdings, gelingt der Beziehungsaufbau besser in der Praxis“, sagt sie.

Spontane Termingestaltung

Ein wesentlicher Vorteil der Teletherapie sei das Entfallen der Wegzeit. „Auch ist eine spontanere Termingestaltung möglich“, so die Fachfrau. Zudem würde die Kinderbetreuungsproblematik entschärft und der Kostenaufwand durch die entfallende Miete für Therapeuten gesenkt, was eventuell günstigere Tarife für Patienten nach sich ziehen kann. Online-Behandlungen seien ihr zufolge selbst bei akutem Bedarf wie Krisen, Trauma und Psychosen besser als keine Hilfe. „Grundsätzlich ist hier das persönliche Gespräch aber vorzuziehen“, erklärt sie.

Einen Nachteil hat die Teletherapie aber auch: Laut Kleinsasser sei es manchmal schwierig, Mimik und Gestik zu lesen. „Und man ist von einer guten Internetverbindung abhängig“, sagt sie. Dennoch seien internetbasierte Interventionsformate weiterhin definitiv wünschenswert.

Suizid-Alarmknopf

Womit sich die Forschung auch seit mehreren Jahren beschäftigt, sind laut Schuster neue Funktionen, wie zum Beispiel ein Suizid-Alarmknopf. Akut gefährdete Menschen kommen in emotional äußerst starke Zustände, sodass sie die Kontrolle über sich verlieren. „In diesem Fall könnten sie den Notknopf am Handy drücken." Im Einvernehmen mit dem suizidalen Patienten können etwa auch besonders kritische Orte wie Klippen oder Brücken auf einer digitalen Karte markiert werden. Befindet er sich in der Nähe dieser Klippe, wird Alarm geschlagen und eine Streife geschickt.

Bei sozialen Phobikern hingegen seien Gadgets, die mit dem Handy verknüpft sind, denkbar. Der Patient könnte einen Brustgurt tragen, wie er bei Läufern bekannt ist, sodass seine Herzrate getrackt werden kann.

Tele-Gruppentherapien

Die Uni Salzburg forscht seit 5 Jahren auch an Tele-Gruppentherapien. „Die haben eine sehr gute Kosteneffektivität, weil man hier gleich zu sechst oder zu acht in einer Behandlung ist. DerNachteil ist Termine zu finden, die für alle Teilnehmer möglich sind“, sagt Schuster. Die Hemmschwelle an Webinaren in Gruppen ist zudem niedriger als im echten Setting.