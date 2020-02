Wie Technologie Ängste und Phobien heilen kann

Kinder und Ältere

Die Brille wird insbesondere in den Fachabteilungen für Anästhesie, Onkologie und neuerdings auch in der Kardiologie eingesetzt. „In Evaluierungen konnte gezeigt werden, dass sich mehr Patienten für eine regionale Anästhesie entscheiden, wenn Ihnen die Ablenkungsmöglichkeit mit der Videobrille geboten wird. Hinsichtlich Patientengruppen mit besonderen Bedürfnissen hat sich gezeigt, dass ältere Menschen speziell von der Einsparungsmöglichkeit an zusätzlichen Medikamenten profitieren und Kinder besonders bei Notfällen mit der Brille gut motiviert werden können. Die Videobrille wird in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, England und Schweden vertrieben und wurde schon über 100.000 Mal angewandt.

Hilfe in der Hosentasche bei Panik

Die Wiener App Pocketcoach bietet bei Angstzuständen und Panikattacken diverse Techniken und Selbsthilfeprogramme auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse an. Ein digitaler Coach leitet mit Ratschlägen durch schwierige Situationen. „Die App ist für jene Menschen gedacht, die sich zu viele Sorgen machen – entweder allgemein oder aktuell wegen eines bestimmten Themas“, sagt Manuel Kraus, CEO von Pocketcoach. Ziel sei es, Betroffene auf einfache Art und Weise und ohne große Barriere Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Dabei führt ein Chatbot durch Kurse und Lektionen und zeigt Übungen vor. Die Konversationen sind geschlossen und vordefiniert.

Die Nutzer lernen Schritt für Schritt, mit dem umzugehen, womit sie kämpfen. „Sie lernen den Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen und wie sie diese interpretieren. Und sie lernen, was genau falsch läuft, wenn sie sich so viele Sorgen machen und etwa immer das Worst-Case-Szenario vorstellen“, so Kraus. Pocketcoach gibt es seit Mitte September – seitdem zählt sie über 15.000 Downloads. Die großen Märkte sind primär die USA, Großbritannien und Australien. „Angststörungen betreffen rund 15 Prozent der Bevölkerung in den USA. Bei uns wird das aber nicht viel anders sein“, sagt der Psychologe.

“Einer der größten Vorteile der App sei laut Nutzerfeedback der Lernaspekt: Ihnen würden neue Möglichkeiten aufgezeigt, um mit einem meist alten Problem umzugehen. Auch hätten sie das Gefühl, verstanden zu werden. „Das klingt zwar seltsam, weil dahinter eine App steckt, dennoch nehmen die Nutzer es so wahr“, so Kraus. Zwischenmenschliche Beziehungen kann sie aber natürlich nicht ersetzen. Das sei aber auch nicht der Anspruch. Wichtig sei vielmehr, dass die App auch zu Zeiten Hilfe anbietet, wenn etwa ein Psychologe nicht erreichbar ist.