Wie der neue Satellit Aeolus für bessere Wettervorhersagen sorgt

Läuft alles nach Plan, wird am Mittwoch um 21:20 Uhr der Satellit Aeolus ins All starten. Er wird sich mit einer Flughöhe von nur 320 Kilometer um die Erde bewegen, um Windprofile aus aller Welt zu erstellen. Das Projekt hat nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen praktischen Nutzen, sagt Anne Grete Straume, Missionswissenschaftlerin von Aeolus bei der ESA: Das Besondere sei, dass die Daten in Wettervorhersagen integriert werden können, wovon Menschen in aller Welt profitieren werden.

Denn bisher werden vor allem Bodenstationen und Wetterballons für die Vorhersage genutzt, diese können aber in entlegenen Gebieten wie Ozeanen oder Arktis und Antarktis kaum eingesetzt werden. Diese Lücken werden nun von Aeolus gefüllt - besonders in Bezug auf Daten von der Südhalbkugel, wo es noch deutlich weniger Messungen gibt. Doch kann Österreich davon überhaupt profitieren?

Ja, sagt Barbara Scherllin-Pirscher von der ZAMG zum KURIER: „Wenn sich die globale Datenlage verbessert, dann verbessern sich auch die Prognosen für Österreich.“ Als Beispiel nennt sie, dass in Österreich eintreffender Saharastaub besser vorhergesagt werden kann. Ein anderes Beispiel ist der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010: Hätte man damals bessere Daten gehabt, dann hätte der Flugverkehr besser koordiniert werden können.

Aeolus funktioniert, indem ein starker Laser mit dem Namen Aladin (Atmospheric Laser Doppler Lidar Instrument) Licht auf die Erde wirft. Anhand des reflektierten Lichts kann Aeolus die Anzahl der Staub- und Wasserpartikel in einer Höhe von null bis 30 Kilometern bestimmen – und somit auch, welche Winde sich in welcher Höhe wie schnell bewegen. Das Besondere daran ist, so Scherllin-Pirscher, dass nicht nur die Gesamtzahl der Partikel in einer Luftsäule bestimmt werden kann, sondern auch ihr genauer Aufenthaltsort.