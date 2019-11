Wie Forscher Kindern mit unheilbarer Krankheit helfen wollen

Auch sie erinnern sich noch genau an ihren ersten Besuch bei Josef Penninger im IMBA: „Unser Leben hat sich seit diesem Treffen verändert. Seit damals wissen wir: Vielleicht gibt es eines Tages doch Antworten auf heute noch unbeantwortbare Fragen.“

Nach der Diagnose ihrer Kinder hätten sie natürlich auch – „so wie alle Eltern in einer ähnlichen Situation“ – viel im Internet herumgesucht: Gibt es irgendwo Studien mit neuen Therapieansätzen? „Aber wir waren schnell mit einem Zustand der Hoffnungslosigkeit konfrontiert – weil wir keinen Ausweg sahen.“ In den Jahren vor dem Wiener DBA-Projekt hatte sich in der Forschung nicht sehr viel getan.

Große Resonanz

„Eigentlich ist es ein kleines Wunder, was bis jetzt schon passiert ist“, sind die Eltern zuversichtlich: „Wir sind ja international viel auf Kongressen unterwegs. Und an der Resonanz merken wir, welche Bedeutung unser Projekt mittlerweile hat – dass es auch vielen Familien in anderen Ländern Hoffnung gibt.“ Und weiter: „Wir würden uns nichts mehr wünschen, als dass wir gemeinsam vielleicht ein wenig Medizingeschichte schreiben können – und eine Lösung für etwas finden, für das es heute noch keine Lösung gibt.“

Mehr Informationen über das Projekt: https://dbaexperiment.org/