Wie stillgelegte Flugzeuge COVID-19-Patienten retten könnten

Durch den massiven Rückgang des Flugverkehrs wegen der Corona-Krise stehen massenhaft Flugzeuge ungenutzt auf Flugfeldern herum. Ein britisches Unternehmen hat nun aber einen Plan, wie man diese Flugzeuge zu Krankenstationen umbauen und schwer erkrankten COVID-19-Patienten das Leben retten könnte. Forscher sehen Potenzial in dieser Idee.

Wie Engadget berichtet, soll der Plan genau jene Coronavirus-Patienten unterstützen, deren Lungenfunktion so stark beeinträchtigt ist, dass sie an Beatmungsgeräte angehängt werden müssen. Denn die Überlebensrate dieser Personen kann sehr gering sein. In New York führte etwa laut einer Studie die stark verringerte Sauerstoffzufuhr bei 88,1 Prozent der Fälle trotz maschineller Unterstützung zum Tod.

Druckkammertherapie

Daniel Reynolds, der Gründer des Tauchausrüstungsunternehmens Lungfish Dive Systems, schlägt nun vor, genau diese Patienten einer Druckkammertherapie zu unterziehen. Hyperbare Therapiekammern kommen bei Lungenerkrankungen regelmäßig zum Einsatz. Das Problem: Es gibt nicht genug davon, um alle beatmeten COVID-19-Patienten unterzubringen.

Die Lösung könnten Flugzeuge bringen, deren Kabinen eigentlich Druckkammern sind. Während eines Fluges ist der Luftdruck im Inneren deutlich höher als auf der jeweiligen Flughöhe, um Passagiere vor diversen Beschwerden bei dünner Luft zu bewahren. Am Boden stehende Flugzeuge könnten laut Forschern theoretisch einen Luftdruck aufbauen, der dem zweieinhalbfachen des üblichen Drucks auf Meeresniveau entspricht. Den Patienten würde damit das Atmen leichterfallen, außerdem könnte mehr Sauerstoff ins Blut aufgenommen werden.