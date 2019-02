Wie Teile der Space Shuttles in neuen Raumschiffen weiterleben

2011 hat die NASA das Space-Shuttle-Programm aus Kostengründen eingestellt. Während die drei ausgeschlachteten Shuttles in Museen landeten, wurden die Innereien und Ersatzteile dafür verstaut, aber nicht vergessen. Boeing hat mehrere Projekte in Entwicklung, durch die das Space Shuttle wieder ins All kommt – teilweise.

Wie Wired berichtet, sollen übriggebliebene Space-Shuttle-Triebwerke umgebaut und für das Space Launch System (SLS) genutzt werden. Die große Trägerrakete wird von Boeing für die NASA gebaut und soll Flüge zum Mond und später zum Mars ermöglichen.