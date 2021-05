Wiener Impfservice hat eine neue Webseite

Die Webseite des Impfservice der Stadt Wien wurde optisch und inhaltlich überarbeitet. Services zur Corona-Schutzimpfung sind nunmehr in einem eigenen Bereich gesammelt. Alle Informationen seien in leicht verständlicher Sprache verfasst und auch in Englisch, Türkisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch verfügbar, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit.