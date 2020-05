Wissenschaftler warnen vor "Zombie-Bränden" in der Arktis

Im vergangenen Jahr gab es nahe des Polarkreises aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen eine Rekordanzahl an Bränden. Im Juni 2019 alleine wurden so 50 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre emittiert. Das ist so viel wie in Schweden im ganzen Jahr ausgestoßen wurden. Nun halten Wissenschaftler ein Comeback dieser Brände für möglich - als "Zombie-Feuer", die in ihren Auswirkungen noch schlimmer als im Vorjahr sein könnten.

Kumulativer Effekt

"Wir könnten einen kumulativen Effekt der letztjährigen Feuersaison in der Arktis sehen, der in die kommende Saison einfließt. Das könnte erneut zu großflächigen und langanhaltenden Bränden in der selben Region führen", sagt Mark Parrington vom Atmosphärenüberwachungsdienst Copernicus der EU gegenüber Phys.org. "Wir haben Satellitenbilder von aktiven Bränden gesehen, die darauf schließen lassen, dass 'Zombie-Brände' wieder angefacht wurden."