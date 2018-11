Wo man die Mars-Landung live sehen kann

Darüber hinaus wird die Landung auch auf der Facebook-Seite der NASA im Video-Stream übertragen. Auf der ganzen Welt finden zudem auch Public Viewings statt, bei denen die Landung gemeinsam mit Weltraumbegeisterten angesehen werden können. In New York kann man etwa zum Times Square schauen oder zum American Museum of Natural History.

Public Viewing in Deutschland

In Europa finden in Deutschland und Frankreich einige Events statt, etwa am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen und am Zeiss Großplanetarium in Berlin. Eine Liste mit der Übersicht aller Public Viewings findet sich auf der Seite der NASA.