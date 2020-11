Zeitlupen-Video von Raketenstart mit iPhone 12 Pro gefilmt

Die United Launch Alliance hat am Freitagabend eine Altas-V-Rakete in geheimer Mission gestartet. Sie brachte in Auftrag des National Reconnaissance Office Laboratory und der United States Space Force eine Fracht für die nationale Sicherheit der USA in den Orbit.

Über den Start ist nicht mehr als der Name der Mission, NROL-101, bekannt. Doch ein beeindruckendes Video zeigt den Start der Rakete in Zeitlupe. Aufgenommen wurde es von Space Explored, mit einem iPhone 12 Pro (hier im futurezone-Test).