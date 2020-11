Video: SpaceX zündet Starship-Triebwerke für baldigen Flugtest

Die Arbeiten an der neuen SpaceX-Rakete Starship sind im vollen Gange. Nach mehreren bestandenen, kleineren Flugtests steht nun ein weiterer kritischer Flugtest an. Mit dem aktuellen Prototypen SN8 will das Weltraumunternehmen von Elon Musk erstmals einen High-Altitude-Test durchführen. SN8 soll dabei eine Höhe von rund 20 Kilometern erreichen.

In der Vorbereitung zu dem anstehenden Flugtest hat SpaceX die Raptor-Triebwerke der Rakete testweise gezündet - ein sogenannter Static Fire Test. Rein optisch scheint alles gut gegangen zu sein, wie in dem Video zu sehen ist. Demnach ist der Starship-Prototyp jedenfalls nicht explodiert. Ob der Test tatsächlich planmäßig verlaufen ist, wurde von SpaceX noch nicht bestätigt.